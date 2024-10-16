Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Türk Traktör temettü ödeme tarihleri 2024: Türk Traktör ne zaman ve hisse başına ne kadar, kaç TL temettü verecek?

        Türk Traktör temettü dağıtacak! Türk Traktör hisse başına ne kadar temettü verecek?

        Türk Traktör bu sene ikinci kez yapacağı temettü ödemesi için çalışmalara başladı. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; temettü ödeme teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi. Peki, Türk Traktör hisse başıne ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türk Traktör (TTRAK) bu sene, ikinci kez temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettünün Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi. Temettü ödemesinin onaylanması halinde yatırımcılar Kasım ayında hisse başına ödeme alacak. Peki, Türk Traktör hisse başıne ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜRK TRAKTÖR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?

          Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini Genel Kurulunun onayına sunmaya karar verdi. Pay başına ödenecek net temettü 24,28 TL olacak.

        • 3

          TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Şirketin Genel Kurulu'nda temettü kararının onaylanmasının ardından 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Depreme canlı yayında yakalandı
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Sipariş veren kadını taciz edip eşini dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Kuzey Kore'de 1 milyonu aşkın genç orduya katılmak için hazır
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Habertürk Anasayfa