Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi

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Avrupa’nın ticari araç üssü Türkiye, Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen Solutrans Fuarı’nda gövde gösterisi yaptı.

57 ülkeden 1000 katılımcının yer aldığı ve Hannover’den sonra Avrupa’nın en büyük ikinci ticari araç fuarı olan Solutrans’ta 30’a yakın Türk firma boy gösterdi.

Bu şirketlerden biri olan Ford Trucks, Eskişehir’de üretilen yeni kamyonlarını dünyaya Lyon’dan tanıttı.

Ford Trucks standındaki katılımcıların en çok ilgi gösterdiği model ise F-Max modelinin sınırlı sayıda satışa sunulacak özel versiyonu 'F-Max Select' oldu.

Standart F-Max’lere göre daha farklı gövde ve kabin içi detayları ile dikkat çeken araç 2024’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Sadece 400 adet üretilecek Select modellerinde aracın kaçıncı adet üretim olduğu kabin içinde özel bir plaka ile belirtiliyor. Fuarda sergilenen model ise 001 kodlu ilk Select oldu.

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Ford Trucks’ın Türkiye’de üreterek dünyaya ihraç edeceği bir diğer yeni kamyon serisi F-Line da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Lyon’daki fuarda Ford Trucks Lideri Emrah Duman ile de bir araya geldik.

Duman, önümüzdeki dönemde yurtdışı pazarlara daha fazla ağırlık vereceklerini belirterek, “Danimarka, Hollanda, İsviçre ve üç İskandinav ülkesine girmek için çalışmalara başladık. Hedefimiz bulunduğumuz her pazarda yüzde 5 üzeri pay elde etmek. Ciromuzun yüzde 60’ı yurt içi, yüzde 40’ı yurt dışı satışlardan oluşuyor. Yakın bir gelecekte bunu tersine çevireceğiz” dedi.

“SATIŞLARIN YÜZDE 15’İ ELEKTRİKLİ OLACAK”

Fransa pazarına özel ilgi gösterdiklerini de kaydeden Duman, “Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci ticari araç pazarı olan Fransa, bizim de Türkiye’den sonra en büyük pazarımız haline geldi. Fransa’da pazar payımız yüzde 3’ü aştı. Yeni modeller ile bunu yüzde 5’in üzerine taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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Sıfır emisyonlu kamyonlar üzerinde çalışmaların devam ettiğini de aktaran Duman, geçen yıl tanıttıkları elektrikli kamyonun 2025’te yola çıkacağını söyledi.

Emrah Duman, “2025’te sattığımız kamyonların yüzde 15’i sıfır emisyonlu olacak. Zaten regülasyonlar da bunu zorunlu kılıyor. Hidrojen güç seçeneği üzerinde de çalışıyoruz ve bu motor teknolojisi üzerinde testlere başlamış durumdayız” diye konuştu.

Emrah Duman’ın bahsettiği ve Ford Trucks’ın Türkiye’de geliştirerek ateşleme testlerini başlattığı hidrojen motorunun da fuarda sergilendiğini belirtelim.

BMC İKİ KAMYON İLE YER ALDI

Solutrans fuarında Ford Trucks haricinde bir başka yerli üretici BMC de kamyonları Avrupa’ya tanıttı.

Tuğra 1846 çekici serisini standında sergileyen BMC’nin son yıllarda Yunanistan, Hollanda, İspanya ve Makedonya gibi ülkelerde hatırı sayılır pazar payları elde ettiğini öğrendik. Şirketin yıl sonu itibari ile faaliyet gösterdiği ülke sayısını 21’e çıkaracağını da aktaralım.

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Yerli kamyon üreticilerinin yanında Türkiye’den birçok treyler üreticisi de fuarda yer aldı.

Türkiye’nin farklı kentlerinden Lyon’daki fuara katılan 30’a yakın yerli firmanın fuarda neredeyse bir salonu kapadığını da söylemek gerek. Bu firmaların yarısından fazlasının Konya merkezli olması ise dikkat çeken başka bir noktaydı.

Türk firmaların farklı treyler çözümlerinin ziyaretçilerin ilgi gösterdiği standlar arasında yer aldığını gözlemledik.

YÜKLER ELEKTRİK İLE TAŞINACAK

Öte yandan, binek araçtaki elektrikli dönüşümün ticari araçta da yaşandığını Lyon’daki fuarda yakından gözlemleme fırsatı elde ettik.

Mercedes-Benz, Renault Trucks, Iveco, DAF, MAN gibi firmalar yeni nesil elektrikli kamyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Neredeyse tüm ağır ticari araç üreticilerinin elektrikli araçlara yönelmesinin ise bir tercih değil, aksine bir zorunluluk olduğunu da belirtmek gerek.

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Avrupa Komisyonu’nun aldığı karara göre, ağır ticari araç üreticilerinin 2020-2025 arası sattığı araçların yüzde 15’inin sıfır emisyonlu olması zorunlu.

Bu oran, 2025-2030 arasında satılacak ticari araçlar için şimdilik yüzde 30 olarak belirlenmiş durumda.

Dolayısı ile, ticari araçta önümüzdeki yılların birinci gündem maddesinin elektrikli araçlar olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

TİCARİ ARAÇTA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ

Yazının başında Türkiye'nin Avrupa'nın ticari araç üssü olduğundan bahsetmiştik. Bunu biraz açmak gerekirse, toplam otomotiv üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri arasında 4'üncü sırada yer alan ülkemiz, ticari araçta ise Avrupa'nın lideri konumunda bulunuyor.

Öyle ki, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, 2023'ün Ocak-Ekim döneminde yerli otomotiv sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 73 iken, bu oran kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 53 ve traktörde yüzde 76 olarak gerçekleşti.

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Aynı dönemde, kamyonet haricinde tüm ticari araç guruplarında üretim artışı yaşandı.

Otobüste yüzde 39, midibüste yüzde 56, kamyonda yüzde 19 ve minibüste yüzde 12 oranında üretim artışı meydana geldi. Bu sonuçlar, Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin ağır ticari araç üretiminin yüzde 23 oranında artmasını sağladı.

Adet bazındaki ihracatta ise üretimdeki benzer bir tablo ortaya çıktı. İlk 10 ayda kamyonet grubunda ihracat yüzde 16 düşerken, kamyon ihracatı yüzde 8, otobüs ihracatı yüzde 52, minibüs ihracatı yüzde 3 ve midibüs ihracatı da yüzde 80'in üstünde arttı.

Türkiye'nin hem ticari hem de binek araçta mevcut konumunu koruması, sanayicilerin birinci gündem maddesini oluşturuyor.

Nitekim, Türk otomotiv sanayisinin ikinci yüzyıldaki hedeflerini açıklayan OSD Başkanı Eroldu, bu hedefleri şu şekilde özetliyor; "Değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunmasını, geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar oluşturmak ve tüm bunlarla birlikte ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamı oluşturmayı hedefliyoruz."