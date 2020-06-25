Türk Telekom, Samet Geyik'i transfer etti

Başkent kulübünün sosyal medyasından paylaşılan mesajda, Samet Geyik'in transferi duyurulurken, 27 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Samet Geyik, geride kalan sezonu Beşiktaş Sompo Sigorta'da geçirmişti.