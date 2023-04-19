EuroCup’ta çeyrek final mücadelesinde Türk Telekom, Ankara Arena’da Ratiopharm Ulm ile karşılaştı. Alman ekibini 86-76 mağlup eden Türk Telekom, EuroCup'ta yarı finale yükseldi.

Türk Telekom yarı finalde SC Prometey-Promitheas karşılaşmasının kazananıyla oynayacak.

EuroCup’ı şampiyon tamamlayan takım, gelecek sezon EuroLeague’e katılmaya hak kazanacak.

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımıyla eşleşti.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek son 4 takım arasına kalan mavi-beyazlıların yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

Prometey, çeyrek finalde Yunan ekibi Promitheas'ı 80-57'lik skorla eledi. Başkent ekibi, tek maçlı eleme sistemine göre yapılacak yarı final maçını gelecek hafta içi deplasmanda oynayacak. Rusya'nın Ukrayna’ya açtığı savaş nedeniyle Prometey, maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynuyor.