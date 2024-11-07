Türk Telekom, Kenneth Smith'i transfer etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i kadrosuna kattı.
Giriş: 07.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 07.11.2024 - 17:34
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kenneth 'Speedy' Smith artık Ankara basketbolu için ter dökecek. Ailemize hoş geldin." ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımında forma giydiği 11 maçta 7,5 sayı ve 4,4 asist ortalamasıyla oynadı.
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