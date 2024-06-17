Türk Telekom Javon Bess'i kadrosuna kattı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li kısa forvet Javon Bess'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, ABD'li kısa forvet Javon Bess'i kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Alman ekibi Würzburg Baskets'te forma giyen 28 yaşındaki Bess'le sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Almanya Süper Ligi'nin en iyi defans oyuncusu seçilen 1.98 metre boyundaki Bess, sezonu 10.4 sayı, 5.2 ribaund, 1.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.
Erdem Can'ı tekrar başantrenörlüğe getiren Türk Telekom, Mahi Ağva, Anthony Brown'dan sonra üçüncü transferini Bess'le gerçekleştirdi.