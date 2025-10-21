Türk Telekom, İtalyan ekibine konuk oluyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.
BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 4. maçında Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento'ya konuk olacak.
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta 1'er galibiyet, 2'şer mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom 6'ncı, Dolomiti Energia Trento ise 9'uncu sırada yer alıyor.
Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada 4-1 üstünlüğü bulunuyor.