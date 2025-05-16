Beşiktaş 14 maç sonra mağlup!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı konuk etti. Müsabakayı ev sahibi ekip 93-75 kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi.
Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin
Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke
Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek
1. Periyot: 18-16
Devre: 38-37
3. Periyot: 67-56
5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)