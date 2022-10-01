Karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom 23-21 önde bitirdi. Darüşşafaka ikinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergilese de Türk Telekom, soyunma odasına 40-35 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü çeyrekte Türk Telekom skor avantajını korudu ve final periyoduna 64-60 önde girdi.

Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Göksun Öz

Türk Telekom: Taylor 10, Grant 18, Erkan Yılmaz 7, Sestina 15, Jones 17, Boran Güler, Rıdvan Öncel 3, Mevlüt Melih Doğan 2, Alihan Demir, Bouteille 18, Mehmet Yağmur, Arda Özdoğan

Darüşşafaka: Olaseni 19, Starks 16, Ercan Osmani 12, Yeboah 9, Doğuş Özdemiroğlu 13, Can Korkmaz 14, Mccullough 2, Canberk Kuş, Hakan Sayılı 2, Kılıçarslan Şenkaya, Bora Yaşar, Ege Özçelik

1. Periyot: 23-21

Devre: 40-35

3. Periyot: 64-60

Beş faulle çıkan: 14.35 Rıdvan Öncel (Türk Telekom), 26.28 Ercan Osmani (Darüşşafaka)