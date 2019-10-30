30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yerli teknoloji şirketi Armoya, elektronik ve yazılım alanlarındaki mühendislik projeleri için eğitilebilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Elektronik devre tasarımı, gömülü yazılım, veri tabanı yazılımları ve PC tabanlı yazımlar geliştirme özelliğine sahip olan ve “t – ona” adı verilen yapay zeka mühendisi, İstanbul’da bugün kapılarını açan Smart Future World Expo: Akıllı Teknolojiler Zirvesi ve Fuarı’nda sergileniyor.
Armoya olarak 2013 yılından bu yana yüksek teknoloji odaklı çözümler geliştirdiklerini söyleyen Armoya Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Akman, şöyle konuştu:
“Günümüzde yaşanan ticaret savaşlarının dijital dünyaya sıçraması, hemen hemen yaşamın tüm alanına nüfuz etmiş olan teknolojiye erişimin kısıtlanması anlamına gelebiliyor. Ülke olarak milli ürünlerin üretimine yoğunlaştığımız bir dönemde t–ona, savunmadan telekomünikasyona, sağlıktan otomotive hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. Bu özellikleriyle t–ona, teknolojide yurtdışına bağımlılığı azaltacak.”
ELEKTRONİK SİMÜLASYONLARI YAPAY ZEKA İLE YAPIYOR
‘t-ona’nın matematik, fizik, kimya, elektronik ve yazılım alanlarında mühendislik projeleri geliştirmek için eğitilmiş bir yapay zeka algoritması olduğunu belirten Armoya Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknoloji Grup Başkanı Tuncay Uludağ ise şu bilgileri verdi:
“Dünyanın önde gelen elektronik malzeme ve hammadde üreticilerinin datasına sahip olan t-ona, bir malzemenin şematik ve ayakizi çizimlerini otomatik olarak oluşturabiliyor. PDF dosyalarından birçok datayı alıp, işleyebiliyor. Elektronik proje geliştirme aşamasında OLED, TFT ve GLCD ekranlar için elektronik parçaların simülasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Kısaca özetlemek gerekirse, t – ona ’ya devre veya yazılımın temel bilgileri verildikten sonra devreleri çiziyor, parçaları seçiyor, gömülü yazılım araçlarını hazırlıyor ve baskı devreyi tasarlıyor. Tasarımcıya ise bunları bir araya getirmek kalıyor.”
7 KM MENZİLDE İLETİŞİM
Uludağ’ın verdiği bilgiye göre Armoya’nın ilk nesnelerin interneti (IoT) temelli ürünü olan Tubango’nun USB aygıtı ile 1.25 mbit hız, 7 km menzil ve 65536 kanalda, birbirleri üzerinden atlayarak iletişim sağlanabiliyor. Noktadan noktaya veya belirli gruba data gönderimi yapabilen ve sanal IP desteği ile gelen kablosuz protokole sahip bu cihazlarla, radyo frekansı üzerinden ses, resim ve video aktarımının yanısıra sensör ve sayaçları okuma, medikal ve endüstriyel cihazlara bilgi gönderme/alma gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.
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