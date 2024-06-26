Bu kez Hamburg kırmızı-beyaz!
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile yapacağı EURO 2024 maçı öncesinde, Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan ve binlerce Türk taraftarın katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Taraftarlar Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Çekya ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.
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Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.
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Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.
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Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
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Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti.
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Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.
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Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.
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İşte Hamburg'tan kareler...
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