Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliği kapsamında, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına Türkiye'nin tanker uçakları ile havada yakıt ikmali desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada, yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.