Türk sinema tarihinde en çok izlenilen bilim kurgu filmleri nelerdir?
Dünya sinema sektöründe birbirinden farklı ve etkileyici bilim kurgu filmileri beyaz perdeye taşındı. Ülkemizde ise hem yerli hem de yabancı yapımlar olmak üzere izlenme rekorları kıran yapımlar var. İşte türk sinemasında en çok izlenilen bilim kurgu filmleri...
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Sinema sektörünün en fazla bütçeli ve gerçek dışı yapımları olan bilim kurgu filmleri hem yerli hem yabancı yapımlarıyla da ülkemizde de çok fazla hayran kitlesine sahiptir. Ülkemizde en çok izlenilen bilim kurgu filmlerine birlikte bakalım.
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TÜRK SİNEMASINDA GİŞE REKORLARI KIRMIŞ BİLİM-KURGU FİLMLERİ
1. STAR WARS 7: GÜÇ UYANIYOR (2015)
Orijinal serinin son filminin 30 yıl ardından Star Wars serisi 7. filmiyle sinemalara döndü. Filmde, Return of the Jedi filminin 30 yıl sonrasında yaşananlar anlatılacak.
IMDB PUANI: 7.8/10
TOPLAM SEYİRCİ: 1.149.329
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2. MATRİX (1999)
Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.
IMDB PUANI: 8.7/10
TOPLAM SEYİRCİ: 1.368.270
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3. DEADPOOL VE WOLVERINE (2024)
İyileşme sürecinde olan Wolverine'in (Hugh Jackman) yolu boşboğaz Deadpool (Ryan Reynolds) ile kesişir. Ortak bir düşmanı yenmek için güçlerini birleştirirler.
IMDB PUANI: 7.6/10
TOPLAM SEYİRCİ: 1.447.312
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4. MATRİX RELOADED (2003)
Makineler son derece önemli bir bilgi edinmiş ve insanların özgürce yaşayabildikleri tek ve son şehir olan Zion’un yerini öğrenmişlerdir. Bu şehri ortadan kaldırmak için buraya ahtapota benzer yaratıklardan binlercesini göndermeye karar verirler. Neo ve arkadaşları bunu engellemek için makinelerin dünyasının tüm sırlarını bilen “Anahtarcı”yı bulmaları gerekir. Ama bu kolay değildir çünkü Anahtarcı, ustaca bıçak kullanan ve hayalet gibi yok olup tekrar ortaya çıkan “İkizler” adlı yaratıklar tarafından korunmaktadır. Bu arada Ajan Smith de kendini geliştirmiş, virüs gibi klonlanmayı öğrenmiştir...
IMDB PUANI: 7.2/10
TOPLAM SEYİRCİ: 1.470.316
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5. 2012 (2009)
Büyük bütçeli felaket filmlerinin değişmez yönetmeni Roland Emmerich yine benzer bir yapımla karşımızda. Bazı teorisyenlere göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceğini öngören Maya medeniyetinin bu öngörüsünün doğru çıktığı bir geleceğin anlatıldığı 2012 adlı filmde insanların hayatta kalma mücadelelerine tanık oluyoruz. Filmin kadrosu oldukça sağlam: John Cusack , Thandie Newton , Woody Harrelson , Amanda Peet , Danny Glover , Oliver Platt ve Chiwetel Ejiofor ilk göze çarpan isimler.
IMDB PUANI: 5.8/10
TOPLAM SEYİRCİ: 1.497.017
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6. AVATAR (2009)
Film Na’vi adlı yok olmak üzere olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor. Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının arasına gönderilir. Gezegendeki değerli enerji kaynaklarını elde etmelerine mani olarak görülen Na’vi halkının arasına sızmakla görevlendirilen Jake, güzel bir Na’vi olan Neytiri tarafından hayatı kurtarılınca her şey değişir.
IMDB PUANI: 7.9/10
TOPLAM SEYİRCİ: 2.586.627
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7. ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021)
Filmde Örümcek-Adam'ın gerçek kimliğinin Peter Parker olarak ortaya çıkmasından sonra gelişen olaylar konu ediniliyor. Peter, kimliğinin ortaya çıkmasından sonra büyük suçlamalarla karşı karşıya kalır. Medyanın baskısı altında kalınca yakınındakiler de tehlikeye girer, bunun üzerine Peter, çözümü Doktor Strange'in kapısını çalmakta bulur. Strange'in yaptığı büyü ile istediğine ulaşmayı planlasa da, gerçeklikte değişime neden olan bu büyü ile birlikte Peter ve Örümcek-Adam'ın yeni düşmanları ortaya çıkacaktır...
IMDB PUANI: 8.2/10
TOPLAM SEYİRCİ: 2.882.960
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8. A.R.O.G (2008)
G.O.R.A gezegeninde tutsak olan Arif'e büyük kin besleyen Komutan Logar, onu zaman makinesiyle bir milyon yıl öncesine gönderir. Taş Devri insanları, dinozorlar ve prehistorik kuşların yer aldığı AROG'da Arif'in yeni maceralarını izleyeceğiz.
IMDB PUANI: 7.4/10
TOPLAM SEYİRCİ: 3.707.086
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9. G.O.R.A. (2004)
Anadolu’nun turistik kentlerinden birinde tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A adlı gezegene götürülür. Arif, gezegenden kaçmak için uğraşır. Bunun için de uzaylı Komutan Logar’a karşı mücadele vermesi gerekir. Bu mücadele esnasında gezegenin kralının kızı olan Ceku'ya aşık olan Arif, G.O.R.A'da tanıştığı dostlarının da yardımıyla Logar'ı alt etmeye çalışır.
IMDB PUANI: 8.0/10
TOPLAM SEYİRCİ: 4.001.711
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10. ARİF V 216 (2018)
Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Her ne kadar insan olabilmek için kıyasıya bir çaba harcasa da 216'nın (Ozan Güven) farklılıkları çok barizdir. Üstelik bir de gözleri görmeyen Pembe Şeker'e (Seda Bakan) aşık olmuştur. Kötü niyetli bir iş adamının onu kopyalamaya kalkışmasıyla Arif (Cem Yılmaz) devreye girecek, 216'yı ve tüm dünyayı kurtarmaya çalışacaktır. Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatan Arif v 216 filmi, 2018'in Ocak ayında gösterime girdi. Film 2. kez 18 Mayıs'ta tekrar seyircilerle buluştu.
IMDB PUANI: 6.9/10
TOPLAM SEYİRCİ: 4.968.462