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Akdeniz'de hareketli anlar! Türk kaptan deniz ortasındaki 97 kaçak göçmeni kurtardı

Akdeniz'de dikkat çeken bir kurtarma olayı gerçekleşti. Malta açıklarından geçerken arama kurtarma yetkililerinin isteği üzerine rotasını değiştiren M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 kaçak göçmeni su alan bottan kurtardı. Fakat, geminin güvertesindeki mültecileri Tunus ve Malta kabul etmeyince, 3 ülkeyi ilgilendiren 12 saat süren gerilim yaşandı

14.06.2021 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
HAREKETLİ ANLAR! Son dakika: Türk kaptan 97 kaçak göçmeni kurtardı - Haberler
Türk kaptan 97 kaçak göçmeni kurtardı
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DHA

Olayların yaşandığı gemiden görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde gemide bulunan mültecilere yemek dağıtıldığı görülüyor. Kaçakların, Türkiye'nin girişimiyle Malta tarafından zoraki kabul edilmesinin ardından kendilerini kurtaran Türk gemisinin mürettebatına el sallayarak teşekkür ediyor

DHA'da yer alan habere göre, Tunus'un Sfax ve Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan İstanbul merkezli Dadaylılar Denizcilik'e ait Marshall Adaları bayraklı M/V Uğur Dadaylı isimli 90 metre boyundaki gemi, Akdeniz'de Malta açıklarından geçerken arama kurtarma otoriteleri tarafından rotasının değiştirmesi yönünde uyarıldı.

Hemen rota değiştiren Türk gemisi yarısı suya batan şişme bottaki Libya, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 3'ü çocuk 5'i kadın biri engelli toplam 97 mülteciyi kurtardı.

YETKİLİLER 12 SAATLİK GÖRÜŞTÜ

Mültecileri kurtaran gemi kaptanı Ümit Gürpınar'a. Malta yetkilileri denizin ortasındaki geminin rotasını kendilerine çevirmemesini, en yakın ülke olan Tunus'a gitmelerini istedi. Tunus yetkilileri de mültecileri kabul etmedi. Aynı zamanda Gemide bulunan mülteciler Tunus'a giderlerse gemide isyan çıkaracaklarını söyledi. Bunu üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devreye girdi. 12 saatlik Malta yetkileri ile görüşmelerin ardından Malta otoriteleri mültecileri kabul etmek zorunda kaldı.

Gemide yaşananlar mürettebatın kamerasına yansıdı. Görüntülerde gemide bulunan kaçakların Türk gemi görevlileri tarafından yemek dağıtıldığı görülüyor. Malta tarafından kabul edilen mültecilerin gemiden ayrılırken kendilerini kurtaran Türk gemisinin mürettebatına da el sallıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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