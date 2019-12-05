Kahvenin öncesinde ya da sonrasında 1 bardak su içmek önerilir. Bunun nedeni nedir?

Kahvenin diüretik yani idrar söktürücü bir özelliği vardır. Kahvenin diüretik etkisi kahvenin içindeki kafein miktarına bağlıdır. Kısacası kahve idrar ile birlikte atılan su miktarını da artırır. Bu nedenle kahve ile birlikte ya da sonrasında en az 1 bardak saf su ile alınmalıdır.