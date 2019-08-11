11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından Moğolistan'da yapılan arkeolojik kazılarda, Aşina Kağan sülalesine ait damgalar ve arslan heykelleri bulundu.
TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten beri Moğolistan'da kazı çalışması yaptıklarını, bu çerçevede Şivet Ulan bölgesinde birçok arkeolojik buluntunun ortaya çıktığını söyledi.
Önemli buluntuların Bilge Kağan ve Kültigin Anıtları'na yakın Nomgon bölgesinde keşfedildiğini ifade eden Kıdırali, "Bu yıl ilk çalışmamızda oradan bir kağana ait olduğunu tahmin ettiğimiz buluntular çıktı. Çok sayıda balbal taş, taşlarda Aşina Kağan sülalesine ait damgalar, aslan ve onun iki yavrusunun heykeli var" dedi.
Kıdırali, heykellerin bugüne kadar nadir bulunan buluntular olduğuna dikkati çekerek, "Heykel çok iyi korunmuş. Ayrıca buranın bir anıt olduğu ortaya çıktı. Orada çok sayıda seramik ve kalıntı bulundu. Anlaşılan daha önceden bir kağana ait bir anıt" diye konuştu.
"KAZILAR DEVAM EDECEK, DAHA 15 ANIT VAR"
Anıtın zamanında tahrip edildiğini ve taşların yıkıldığını anlatan Kıdırali, anıtın yaşını, devrini ve kime ait olduğunu inceleyeceklerini söyledi.
Kıdırali, anıtın büyük bir alanı kapsadığına ve oradan daha çok sayıda buluntunun çıkacağına işaret ederek, "Kazılar devam edecek, daha 15 anıt ve çok sayıda balbal taşın izleri var" dedi.
Arkeolojik kazıların, Kerulen bölgesinde de devam ettiğini vurgulayan Kıdırali, orada Göktürk dönemine ait Türklerin kutsal topraklarından biri olduğunu kanıtlayan çok sayıda malzemenin çıktığını kaydetti.
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