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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu

        Türk-İş verilerine göre nisan ayında açlık sınırı 24 bin 35 TL'ye, yoksulluk sınırı da 78 bin 291 TL'ye yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:06
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        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL oldu
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        Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24.035,59 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78.291,84 TL’ye yükseldi.

        Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 31.142,48 TL ’ye yükseldi.

        TÜRK-İŞ hesaplamasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için dört kişilik bir ailenin yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı son bir ayda 420 TL arttı. Aylık artışlar birikerek yılın ilk yarısına gelmeden ailenin mutfak harcamasına 1904 TL ek yük olarak yansıdı.

        TÜRK-İŞ'e göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,78 oranında gerçekleşti. 12 aylık değişim oranı yüzde 35,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 51,58 olarak gerçekleşti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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