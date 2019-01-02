AA muhabirinin, Dünya Bankası, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Hindistan, 2017 yılı sonu itibarıyla gayrisafi yurt içi hasılasına göre dünyanın en büyük 6'ncı, satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisi olma özelliğini taşıyor. Ülkenin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 2,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasında hizmetler sektörünün payı yüzde 46,5'e, sanayinin payı yüzde 29,1'e, tarım sektörünün payı yüzde 17,1'e ulaştı.

Ülke, 2017'de yüzde 6,7'lik büyüme başarısı yakalarken, aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti. Ülkenin, geçen yıl da yüzde 7,6'lık büyüme performansı gösterdiği tahmin ediliyor.

10 AYDA 6,4 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Hindistan'ın dış ticaret rakamlarına bakıldığında, ülkenin 2017'deki ihracatı 295,9 milyar doları bulurken, ithalatı 444,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2017'de Hindistan'ın ihracatından aldığı yüzde 1,7'lik payla 17'nci sırada, ülkenin ithalatından aldığı yüzde 0,3'lük payla 48'inci sırada yer aldı.

Bu dönemde, Türkiye'nin Hindistan'a ihracatı 758,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkeden yapılan ithalat 6,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2017'de yaklaşık 7 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin bu dönemde Hindistan'a ihracatında, mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar, dökme demir, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, bazı motorların aksam ve parçaları, kara yolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlarla sığır ve at cinsi hayvanların tabaklanmış veya ara kurutmalı post ve derileri öne çıktı.

Hindistan'dan ithal edilen başlıca ürünler ise petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, sentetik filament iplikleri, kara yolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik devamsız liften iplik ve sentetik organik boyayıcı maddeler olarak sıralandı.

Türkiye'nin Hindistan'a ihracatı, geçen yılın 11 ayında 1 milyar dolar olurken, ülkeden bu dönemde yapılan ithalat yaklaşık 7 milyar dolar olarak kayda geçti.

YABANCI YATIRIMCININ HİNDİSTAN İLGİSİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2014'te yönetime gelmesiyle gerçekleştiren sosyoekonomik reformlar Hindistan'ın liberalleşmesini hızlandırarak ülkeye yabancı yatırımları artırdı.

Ülkeye 2000'de 2 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldi, bu rakam 2008'de 47 milyar dolarla zirve yaptı, 2017'de ise 39 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hindistan'dan Türkiye'ye 2007-2018 döneminde 125 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapılırken, Türkiye'den ülkeye 233 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde de ikili ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması, ikili iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi, nükleer enerji, sivil havacılık, ilaç, uzay ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi, ikili Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasının düzenli olarak sürdürülmesi, Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki düzenli uçuşların ve destinasyon sayısının artırılması kararlaştırılmıştı.

"VİZE SORUNLARININ KALKMASIYLA TİCARET ARTAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu, AA muhabirine, Hindistan'ın Türkiye'nin ticaret partnerleri arasında büyük ekonomik potansiyel taşıyan bir ülke olduğunu söyledi.

Hindistan'ın büyüyen orta sınıfının güvenli, uygun fiyatlı konut, sağlık ve eğitim hizmetleri, temiz su, sanitasyon tesisleri, güvenilir elektrik gibi ihtiyaçları da beraberinde getireceğine işaret eden Çelebioğlu, "Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, özellikle turizm, ilaç sanayisi, bilişim, enerji, altyapı-inşaat, otomotiv, savunma sanayisi, sağlık turizmi, gıda ve tarım endüstrisi gibi sektörlerdeki yatırımlar ve iş fırsatları önem arz ediyor." dedi.

Çelebioğlu, iki ülke arasındaki ticarette kültürel farklılıklar, uçak seferlerinin sayısının yetersizliği, yüksek gümrük vergileri, çevresel izinler ve sözleşmelerde yaşanan gecikmeler gibi engellerin bulunduğuna dikkati çekerek, "İki ülkenin iş insanları arasındaki iletişimin artması, vize sorunlarının ortadan kalkmasıyla ülkemizin stratejik hedef ve öncelikleri doğrultusunda Hindistan ile ticaret hacmimizin Türkiye lehine artırılmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Hindistan'ı ziyareti kapsamında yaklaşık 150 iş insanın katılımıyla Aralık 2018'de Hindistan-Türkiye İş Forumu düzenlendiğini hatırlatan Çelebioğlu, söz konusu toplantıda başta bankacılık, gıda ve tarım, teknik müşavirlik sektörleri olmak üzere çeşitli alanlardaki potansiyel iş fırsatlarının gündeme geldiğini bildirdi.

Çelebioğlu, iş forumunda Türkiye ve Hindistan'ın Afrika'da gerçekleştirebileceği altyapı, inşaat, ve lojistik alanlarındaki iş fırsatlarına da değinildiğini belirterek, aynı zamanda forumda Türk ve Hintli iş insanları arasında görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

HİNDİSTAN'DAN HEYET GELECEK

Ticaret Bakanı Pekcan, Hindistan'a gerçekleştirdiği son ziyaretinde, gelecek 10 yıl içinde gerek nüfus gerek tarım ürünleri gerekse yazılımda bu ülkenin dünya lideri olacağını düşündüklerini, yükselen bir orta sınıfının bulunduğunu, bunun da Türk ihracatçılar için önemli bir pazar niteliği taşıdığını ifade etti.

Pekcan, Hindistan ile yazılım alanında iş birliği yapabileceklerini vurgulayarak, Hindistan Ticaret, Sanayi ve Sivil Havacılık Bakanının şubat ayında kalabalık bir heyetle Türkiye'ye gelmeyi planladığını kaydetti.