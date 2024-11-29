Üç hava yolu indirimli bilet kampanyası başlattı! THY, Pegasus ve AJet uçak bileti kampanyası detayları
Pegasus, Türk Hava Yolları ve AJet, yurt içi yurt dışı indirimli bilet kampanyası başlattı. Pegasus'ta seferler 9 eurodan, Türk Hava Yolları'nda 129 eurodan, AJet'te ise 9 eurodan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu. İşte, indirimli uçak bileti kampanyaları ve diğer detaylar...
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Yeni yıla girmemize sayılı günler kala hava yolları şirketlerinden arka arkaya indirimli bilet kampanyaları geldi. Pegasus'ta seferler 9 eurodan, Türk Hava Yolları'nda 129 eurodan, AJet'te ise 9 eurodan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu. İşte, THY, Pegasus ve AJet indirimli bilet kampanyaları ile tüm detaylar...
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PEGASUS YILBAŞINA ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI
Pegasus yeni yıla özel indirimli yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı seferlerinde biletler 49 eurodan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı. Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.
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AJET YURT DIŞI BİLETLERİ 9 EURODAN SATIŞA ÇIKTI
AJet, indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son güne girildi. Farklı ülkelere 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler 63 bin koltuk ile sınırlandırıldı. AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak. Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN BİLET KAMPANYASI
Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Avrupa’ya indirimli bilet kampanyası başlattı. Biletler, 129 ile 239 dolar arasında satışa çıktı. Kampanya 26 Kasım - 3 Aralık 2024 tarihleri arasında sürecek. Yolcular, 13 Ocak 2025 ile 26 Mart 2025 tarihlerinde seyahatlerini gerçekleştirebilecek.