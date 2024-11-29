AJET YURT DIŞI BİLETLERİ 9 EURODAN SATIŞA ÇIKTI

AJet, indirimli yurt dışı bilet kampanyasında son güne girildi. Farklı ülkelere 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan biletler 63 bin koltuk ile sınırlandırıldı. AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak. Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.