HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları OC-Uçuş Ekipleri Terminali Binası için tamamlanan süreç sonrası bayrak taşıyıcı havayolu platin işletme sertifikasına sahip dünyada üçüncü, Avrupa’da ise birinci havayolu oldu.

Alınan sertifika ile ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdulkerim Çay “Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak çevre dostu operasyonlarımızı yalnızca uçuşlarımızda değil çalışma alanlarımızda da geliştiriyoruz. Avrupa’da, Leed derecelendirmelerinin en yüksek seviyesi olan platinium sertifikasına sahip ilk havayolu olmak bu noktada çok değerli bir gösterge. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’nda bulunan ve çevreci nitelikleri ile öne çıkan OC- Ekip Terminali, 2000’e yakın ofis çalışanının, yoğun günlerde de yaklaşık 1000 kokpit ve 4500 kabin ekibinin eş zamanlı kullanabildiği A sınıfı ofis ve terminal binası konumunda.

Ekip terminali bölümü, pilot ve kabin memurlarının ana terminal binasına uğramadan, uçuş öncesi ekipteki diğer çalışanlarla buluşup gerekli hazırlıklarını yaptıkları, uçuş zamanına kadar 14.500 m2’lik Lounge alanında zaman geçirebildikleri, 7 gün 24 saat açık restoranda yemek yiyebildikleri ve oradan direkt uçağa geçebildikleri bölüm. Bina, çevreci yapısıyla havayolu tesisleri içerisinde en güncel yeşil bina derecelendirmesi olan LEED v4.1 O+M: EB işletme sertifikasına sahip oldu.

OC-Ekip Terminali için temin edilen LEED v4.1 O+M: EB Platin İşletme Sertifikası ile enerji, su, malzeme ve iç mekân kalitesi performanslarını iyileştirerek çevresel etkilerini sürekli bir şekilde azaltmak amaçlandı. Enerji, su verimliliği ve iç mekân kalitesinin iyileştirilmesi; OC-Ekip Terminali binasının işletme maliyetlerini düşürerek, sürdürülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlıyor.