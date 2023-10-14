Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        24
        Galatasaray
        GS
        22
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Voleybol Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Türk Hava Yolları: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3 MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta müsabakasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 23:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eczacıbaşı Dynavit set vermedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

        Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Şeyma Ercan, Derya Güç, Duarte, Neriman Özsoy)

        Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza Arıcı, Elif Şahin, Gray, Jack-Kisal (Simge Aköz, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Tuna Aybüke Özel)

        Setler: 18-25, 21-25, 22-25

        Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DSÖ'den şiddetli kınama
        DSÖ'den şiddetli kınama
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Bahis skandalında yeni gelişme
        Bahis skandalında yeni gelişme
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa