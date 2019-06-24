24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olan, grup maçları da hesaba katıldığında 8'de 8 yaparak yenilgisiz mutlu sona ulaşan milli takımın başantrenörü Nedim Özbey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Tarihimizde ilk kez namağlup şampiyon olduk." ifadesini kullanan Özbey, "Türk erkek voleybol tarihi açısından büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." diye konuştu.
Türkiye'de oynanan grup etabında Anadolu halkının milli takımı "bağrına bastığını" dile getiren Özbey, şunları kaydetti:
"Türkiye'de oynanan grup etabında Anadolu halkı bizi bağrına bastı. Sivas, Malatya ve Trabzon'da tribünlerin tamamını doldurarak inanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Uzun yıllardır milli takıma hizmet ediyorum, daha önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım. Gerçekten çok duygulandım, ağlayacak gibi oldum."
"RAKİBİMİZE HİÇ ŞANS TANIMADIK"
Nedim Özbey, CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde karşılaştıkları Belarus'a hiç şans tanımayarak net bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Ev sahibi Estonya ile yarı finalde oynanan mücadele öncesi "gerçek final" değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Özbey, şöyle devam etti:
"Öyle de oldu. Hiç kimse finaldeki rakibimiz Belarus'un Dörtlü Final'de yer almasını ve final oynamasını beklemiyordu. Rakibimize karşılaşmada hiç şans tanımadık ve sahadan net bir skorla galip ayrıldık. Oyuncularımı kutluyorum. Genç ve yetenekli oyuncularımız var, kupayı kazanabileceklerine inanıyorlardı. İnanılmaz bir performans sergilediler."
HEDEF ULUSLAR LİGİ'NE KATILMAK
Milli takım başantrenörü Özbey, bu yaz döneminde geçen yılki kadroya göre 8-9 farklı oyuncu ile sezona başladıklarını aktardı.
"Gençlerimize güvendik, sağ olsunlar onlar da bizleri mahcup etmedi." diyen Özbey, "Hedeflerimizden biri Avrupa Altın Lig'de şampiyon olmaktı ve bunu başardık, çok mutluyuz. Şimdi önümüzde temmuz ayının başında Slovenya'da organize edilecek FIVB Challenger Kupası var." diye konuştu.
FIVB Challenger Kupası'nda zorlu rakiplerin kendilerini beklediğine dikkati çeken Özbey, "Orada da yakaladığımız bu başarılı ivmeyi sürdürmek istiyoruz. FIVB Challenger Kupası'nda da şampiyon olabilirsek önümüzdeki sezon Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edeceğiz. Bu yüzden oldukça önemli bir turnuva." ifadelerini kullandı.
VOLEYBOLCULARIN ASKERLİK DURUMU
Özbey, temmuz ayında düzenlenecek FIVB Challenger Kupası ile bedelli askerlik dönemi tarihlerinin çakıştığını dile getirdi.
Milli takımda forma giyen bazı oyuncuların bedelli askerlik durumlarının söz konusu olduğuna vurgu yapan Özbey, "Ancak federasyonumuz bu konuyla da yakından ilgileniyor, Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ nezdinde tüm federasyon yetkililerine bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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