Sosyal medya platformu Facebook, Temel Doğruluk Araştırması (Foundational Integrity Research) kapsamında sosyal iletişim teknolojilerine bağlı yanlış bilgi ve kutuplaşma konularına ilgi duyan araştırmacıların bağımsız çalışmalarını destekleme hedefiyle bir proje başlattı.
Proje çağrısına, 77 ülkede yer alan 600 kuruluştan toplamda bin teklifin sunulduğu bildirildi. Kazanan 25 projenin sahiplerinin, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 42 farklı ülkede yanlış bilgi, kutuplaşma, bilginin niteliği ve sosyal medya ve sosyal teknoloji platformlarında yaşanan çatışmalar gibi konularda yaşanan zorlukları araştıracağı kaydedildi.
Proje çağrısının dünya genelindeki 25 kazananından birinin, Türkiye’de Koç Üniversitesi’nden Selim Erdem Aytaç, Ali Çarkoğlu ve Güneş Ertan’ın yer aldığı araştırma ekibi olduğu açıklandı.
Araştırmayla ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, "Sadece dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirme misyonuna sahip bir şirket olarak değil, aynı zamanda seçim güvenilirliği, küresel pandemi gibi çok katmanlı zorluklarla karşı karşıya kaldığımız bir toplumun üyeleri olarak, doğruluk alanındaki çalışmalarımıza oldukça büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, özellikle de geçtiğimiz son birkaç yılda, insanların platformlarımızda karşılaştıkları olumsuz deneyimlerin sayısını azaltmak adına insanlara ve teknolojilere yaptığımız yatırımları artırıyor, sosyal bilimcilerle iş birliği yapıyor ve haberler, yanlış bilgi, politika, sağlık, sivil katılım, güven, kutuplaşma ve çatışma gibi konularda araştırmalar yapıyoruz" dedi.
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