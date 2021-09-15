Türk Dünyasının medya temsilcileri Kazakistan’da buluştu

Avrasya Medya Forumu kapsamında Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen toplantıya, Türkiye’den NTV Kanalı Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe (solda), Kazakistan’dan Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Lazzat Tanısbay, Azerbaycan’dan Ulusal Televizyon Kanalı Siyasi Yorumcusu Tofik Abbasov, Macaristan’dan Duna Televizyonu Müdürü İstvan Palffy Orban, Tacikistan’dan Avesta Haber Ajansı Baş Editörü Janathon Kurbanova, Türkmenistan’dan Devlet Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Siyahetmurat Kakışov ve Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Fuzuli Majidli katıldı.

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