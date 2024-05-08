2024 TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği atama puanı diğer branşlarla aynı olarak 50 olarak belirlendi. 100 puana tamamlayacak 50 puan ise mülakat ile alınacak.

2023 yılında Türk Edebiyatı öğretmenliğine 1839 kişi atandı. Geçtiğimiz sene sözlü sınav taban puanı 80 olarak belirlenmişti. KPSS taban puanı ise 80,10 olarak açıklanmıştı.