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        Haberler Gündem Güncel Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili açıklama

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, ağaçlar arasına gerilen ipte asılı Türk bayrağını yakmaya çalıştığı iddia edilen M.Ç. ile ilgili Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 01:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:35
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        Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili açıklama
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        Bursa'da ipte asılı olan Türk bayrağının yakılmaya çalışılması ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “20.05.2025 Salı günü sosyal medyada yer alan videoda bir şahsın İlimiz Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Türk Bayrağımızı yakmaya çalıştığı görüntülerle ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda M.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalanmış, şahsın üzerinde bulunan engelli kimlik kartında yüzde 50 zihinsel engelli olduğu ibaresi görülmüştür. Konu ile ilgili adli tahkikata başlanmış olup şahıs 21.05.2025 tarihinde adli mercilere sevk edilecektir.”

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