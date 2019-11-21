Romanya'da Türkiye'nin Köstence Başkonsolosluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanya Müslümanları Müftülüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte konuşma yapmak isteyen ABD'li diplomat, Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan tarafından kürsüden indirmesi ülke gündeminde ilk sıralara oturdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre Pazartesi günü Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Köstence Jean Constantin Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlik, az kalsın diplomatik krize dönüşüyordu.

Etkinlik öncesinde ABD’nin Bükreş Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlarından Abigail Rupp’un konuşma yapmak için sahneye davet edilmesi üzerine salonda hareketlilik yaşandı.

Türkiye’nin Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan duruma müdahale ederek programda böyle bir konuşmanın yer almadığını belirtti. Turan'ın kibarca uyarısı üzerinde Rupp da teşekkür ederek, konuşma yapmadan sahneden indi.

Başkonsolos Turan, konuya ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, kendilerine verilen programda ABD'li diplomatın konuşma yapmasının öngörülmediğini söyleyerek, “Bizim böyle bir programdan haberimiz yoktu. Amerikalı diplomatın sahneye davet edildiğini görünce, ben de sahneye yaklaşarak nazik bir dille konuşma yapmamasını kendisine telkin ettim” dedi.