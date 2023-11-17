Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı Resmi Gazete'de

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Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.