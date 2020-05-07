Türk aşısı yolda mı?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü basın toplantısında yerli ve milli ilaç TR-C 19'un kullanıma hazır olduğu belirtilerek ruhsatlandırılmasının ne zaman olacağına ilişkin soru üzerine Bakan Koca, şunları söylemişti: "Ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Biz bütün bu anlamdaki araştırmaların önünü açan, hatta destek sağlama noktasında bir gayret içindeyiz. Bu ilaçla ilgili de daha araştırma safhasında olduğunu ve bu dönemde klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili daha bir müracaatın olmadığını, klinik safhasından sonra artık ilaç ruhsat safhasına gelinmiş olur. O nedenle biz de takip ediyoruz."

"BU ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, yerli ve milli ilaç TR-C 19'u köşesine taşıdı. Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl önemli bir açıklama yaptı. İlginç olan bu açıklamanın Türk medyasında gerekli önemi ve desteği görmemiş olması.

Çünkü eğer Erdöl’ün söylediği şey verilere dayalı ise çok ama çok önemli.

Erdöl, ne mi açıkladı?

Türkiye’nin Covid 19 aşısını bulma yolunda önemli bir adım attığını…

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve yaklaşık 25 yıllık bir biyoteknoloji şirketi olan ve halen 60 ülkeye bu alanda ürün satışı gerçekleştiren VSY Biyoteknoloji ve İlaç AŞ işbirliği ve TÜRSEB desteği ile geliştirilen bir ürün şu anda gönüllü Covid pozitif hastalar üzerinde denenmeye hazır hale geldi.

TR-C 19 adı verilen ürün izole edilen Covid 19 tip corona virüsünü invitro ortamlarda nötralize etmeyi başardı.

Yani virüsü çalışamaz, hücrelere eklemlenemez hale getirdi.

Bu çok ama çok önemli bir gelişme.

Tabii yolun sonu değil ama yolun başında çok mühim bir hadise.

Şuur yoksunu medyamızın buna bu kadar duyarsız kalması ise anlaşılır gibi değil.