        Turizm'de Çin hamlesi: Türkiye'nin kültürel mirası Çinli dijital kitlelere taşındı

        Türkiye'nin kültürel mirası Çinli dijital kitlelere taşındı

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları iş birliğiyle Uzak Doğu Projeleri kapsamında, Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında önemli bir tanıtım programına daha imza attı. Önceki haftalarda gerçekleşen programda Çin'in önde gelen 29 dijital içerik üreticisi, İstanbul ve Kapadokya'nın simge destinasyonlarında ağırlandı

        Giriş: 28.08.2025 - 10:22 Güncelleme: 28.08.2025 - 10:22
        Turizm'de Çin hamlesi
        Uzak Doğu Projeleri kapsamında, Çin pazarına yönelik tanıtım faaliyetleri kapsamında Çin’in önde gelen 29 dijital içerik üreticisi, İstanbul ve Kapadokya’nın simge destinasyonlarında ağırlandı.

        İstanbul ayağında; Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi noktalar gezildi. İstiklal Caddesi boyunca St. Antuan Kilisesi, Çiçek Pasajı ve Narmanlı Han gibi ikonik yapılar ziyaret edildi. Katılımcılar ayrıca Galataport’ta tur yaptı, Boğaz hattında özel bir tekne turuyla şehri denizden keşfetti ve mozaik lamba atölyesinde üretici bir deneyim yaşadı.

        KAPADOKYA’DA GÜN DOĞUMU, BALONLAR VE KÜLTÜREL BULUŞMALAR

        Kapadokya’da Kaymaklı Yer Altı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretleri gerçekleştirilirken, çömlek yapımı atölyesi gibi bölgeye özgü deneyimler sunuldu. Aşk Vadisi’nde gün batımında at binme, sıcak hava balonuyla gün doğumu uçuşu ve eşsiz bir kahvaltı deneyimi, programın öne çıkan anları arasında yer aldı. Katılımcılar ayrıca Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çin Halk Sanatları Sergisi açılışına katılarak, Çin’in Ankara Büyükelçisi ile de bir araya geldi.

        TGA’DAN ÇİN DİJİTAL MECRALARINA GÜÇLÜ TANITIM HAMLESİ

        Kapadokya’daki konaklamalar bölgedeki oteller tarafından ücretsiz olarak sağlanırken, içerik üreticileri seyahat boyunca deneyimlerini Çin’in popüler dijital platformları olan Douyin, Bilibili, RED, Weibo ve WeChat’te paylaştı. Elde edilen erişim ve etkileşim verileri TGA tarafından raporlanacak.

        EKİMDEN İTİBAREN ÇİN’E 31 SEFER DÜZENLENECEK

        Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünya kamuoyuna tanıtmayı sürdüren TGA, bu tür stratejik ağırlama programlarıyla Çin pazarındaki görünürlüğünü ve etkisini daha da artırmayı hedefliyor. THY’den yapılan açıklamaya göre ise Çin’de üç destinasyona uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları, ilave 10 sefer ile birlikte Çin’e yaptığı uçuş sayısını haftada 31 sefere çıkaracak. Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21’den 49’a yükseltilmişti. Karar üzerine frekans yükseltme çalışmalarını sürdüren THY, 26 Ekim 2025 itibarıyla Pekin’e 10, Şanghay’a 11 ve Guangzhou’ya 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefer düzenleyeceğini duyurdu.

