Turizm geliri yüzde 27.1 arttı

Turizm geliri güncellenerek yayımlandı. Yeni veri kaynaklarının entegre edildiği ve metodolojik iyileştirmelerin yapıldığı turizm istatistiklerine göre turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27.1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14.3'ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.
Harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
ZİYARETÇİ SAYISI 3. ÇEYREKTE YILLIK YÜZDE 54 ARTTI
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 artarak 21 milyon 128 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 11.3'ünü 2 milyon 374 bin 125 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Turistlerin gecelik ortalama harcaması 89 dolara indi. Önceki yıl bu rakam 91 dolardı. Geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.
Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2022
Sağlık ve diğer harcamalar hariç bütün harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 110.5, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 81.7, uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 35.7 arttı.
Harcama türlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranları (%), III. Çeyrek, 2022
Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 75.1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.
Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler, III. Çeyrek, 2022
Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89.3 arttı
Turizm gideri ve yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı, III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2022
Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2021 yılı III. çeyreğine göre yüzde 137.3 artarak 2 milyon 72 bin 116 kişi oldu. Kişi başı ortalama harcama 534 dolar hesaplandı.
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