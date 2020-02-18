Turiste özel alışveriş kartı

18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turistlerin güvenli alışveriş yapmasını sağlamayı ve turist başına elde edilen geliri artırmayı hedefleyen indirim kartı ve uygulaması "Disconti Tourist Sale Card" tanıtıldı.
Dijimedya Grup ve Eren Holding tarafından, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB),Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),İstanbul Turist Rehberleri Odası, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD),Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Global Blue desteğiyle hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'ye gelen turist sayısının ve turizmden sağlanan gelirin her geçen yıl arttığını belirterek, güven ve huzur ortamı sürdükçe artışın devam edeceğini söyledi.
Türkiye'nin turist başına düşen kişi başı harcamalarında Akdeniz çanağındaki ülkelere nazaran 100-150 dolar geride olduğunu dile getiren Bağlıkaya, "Akdeniz çanağındaki ülkelerle paket fiyatlarımız hemen hemen aynı. Ancak otel dışı harcamalarda fark ortaya çıkıyor" dedi.
'TURİST BAŞINA HARCAMA ARTACAK'
Bağlıkaya, Türkiye'de turist başına düşen harcama miktarının 800 doları bir kez aştığını kaydederek, "O da 2014 yılındaydı. Onun haricinde hep 600 dolarlar civarında. Burada rakamı artıran, turistin otelin dışında yaptığı harcamalar. Yani giyim-kuşam, halı, kuyum ve gastronomi gibi alanlarda yapılan harcamalar söz konusu rakamı artırıyor" diye konuştu.
Türkiye'nin 2019 itibarıyla turist başına elde ettiği gelirin 666 dolar olduğunu kaydeden Bağlıkaya, "Bu kart otel dışı harcamaları teşvik edecek, dolayısıyla turist başına düşen harcamayı artıracak" ifadelerini kullandı.
TÜROB Başkanı Müberra Eresin ise uygulamanın, otellere pozitif anlamda katkı sağlayacağını söyledi. Turist sayısında Türkiye'nin pozitif ilerleyişinin sürdüğünü dile getiren Eresin, "Ancak kişi başına elde edilen gelirde aynı artış söz konusu değil. Bu kartın özellikle şehir otellerindeki misafirlerin güvenceyle alışveriş yapmasını sağlayacak. Turistlerin, TÜROB üyesi tüm otellerden bu kartı edinmesini sağlayacağız" dedi.
TURİZM GELİRİNE 50 MİLYON DOLAR KATKI HEDEFİ
Dijimedya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ortan ise Eren Holding ve Dijimedya Grup olarak, Türkiye turizminin dijitalleşmesi ve alışveriş turizminden gelen dövizin ülkeye daha fazla girdi sağlamasına katkıda bulunacak bir proje geliştirdiklerini belirtti.
Ortan, "Turistleri çok daha yakından tanıyarak, onları stereotiplerine göre segmentleyecek, doğru zamanda doğru yerde doğru kampanyaları önererek alışveriş yapmalarını tetikleyeceğiz" diye konuştu
Ortan, Disconti ile 3 yıl içerisinde turizm gelirlerine 50 milyon dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Bu arada verilen bilgilere göre, Disconti kartın, yabancı turistlerin Türkiye'de daha fazla harcama yapmaları sağlaması ve döviz girdisi artırması bekleniyor.
Yapılan açıklamaya göre Disconti, öncelikle Türkiye'de kullanıma sunulacak ve tüm turistik bölgeleri kapsayacak.
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