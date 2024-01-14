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        Haberler Gündem 3. Sayfa Turist çift kiraladıkları evde hareketsiz bulundu

        Turist çift kiraladıkları evde hareketsiz bulundu

        Galata'da iki gün önce kiraladıkları evde kendilerinden haber alınamayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:33
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        Turist çift hareketsiz halde bulundu
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        İHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireye kiraladı.

        Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü.

        APARTMAN GÖREVLİSİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

        Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

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        KESİN ÖLÜM SEBEBİ İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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