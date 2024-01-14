Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        53
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        MKE Ankaragücü
        MKE
        24
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        16
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: Adana'daki gibi olmadı - Fenerbahçe Haberleri

        Serdar Ali Çelikler yazdı: Adana'daki gibi olmadı

        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin galibiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 21:26 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gaziantep 5-4-1 oynuyor. Bu dizilim Hatayspor tarafından uygulanmış; F.Bahçe o maçı kazanmıştı. Ferdi - Fred - Tadic bağlantısını kesmeyi başardılar. Cengiz - Mert'e 3. destekçi Sebastian tarafı pek işlemeyince tek kanaldan işlemeye çalışan bir hücum durumunda kaldı F.Bahçe.

        • 2

          Antep; kenarlardan orta yapılmasına izin verse de merkezi kapatarak pek net pozisyon vermedi. İlk devrede bence F.Bahçe'nin denemediği en önemli plan kendi yarı alanında topla oynarken savunma arkasına koşu idi. Bunu uygulayacak isim Cengiz'di o da bir ofsayt bir de elle kontrol ile pozisyonları başlatamadı.

        • 3

          Hep söylüyorum topla ve topsuz hızlı oyuncusu yok F.Bahçe'nin. Misal Onyekuru tarzı bir oyuncusu olsa Tadic'in yerine onunla başlarsınız ve savunma arkasına koşu ile öne çıkan Antep defansına zor anlar yaşatırdı. Bu tip iyi merkezi kapayan takımlara karşı bir diğer çözüm de ikiye birler olabilirdi ki onu da fazla denemiyorlar genel olarak. Şut deneyen ismi de az olunca takımın elde kalan son koz duran top oldu. Serdar Aziz'in artık gönderilmesi gerektiğini kanıtladığı bir maç oldu. Bu kadar güvenilmez bir stoper ile devam edilemez.

        • 4

          2. yarıda Arda'nın yaptırdığı penaltıyı Dzeko direğe nişanladı. İsmail Kartal'ın artık ipleri eline alması ve duran top çalıştırması şart. Tadic de atamıyor. Korner bile atamayan bu takıma bir de duran topçu şart. Bonucci mi olur başka bir isim mi hocanın çözmesi lazım.

        • 5

          1 gollük canı olan Antep'i diriltti Fener. Dzeko büyük oyuncu ama Adana'da da gördüğümüz gibi moralmen düşünce iyice kötü oynuyor. 65'de santraforları ikiledi İsmail Hoca. Bunu bu sezon ilk defa yaptı. Kenardan, bel hizası orta deneseler belki de daha fazla da pozisyon bulunabilirdi.

        • 6

          70'i geçince ve atak devamlılığı da bitince ev sahibinin direnci arttı ve bütün gaz kaçtı. Bir elektriğe ihtiyaç vardı. Ismail Hoca yine en az 5 dakika geç kalarak Tadic/King değişikliğini yaptı. 81'de İrfan golü attı. Antep, 1 puana Şampiyonlar Ligi finaline çıkacakmış gibi oynadığı maçta yediği gol sonrası takımca itiraza gitti ama 2 tartışmalı pozisyonda da yari otomatik ofsayt sistemi 'gol geçerli' dedi. Antep her maç bu kadar motive oynasa ilk 4'e girer. Ne de olsa Büyükekşi'nin takımı!!

        • 7

          1-0'dan sonra 2 net gol daha kaçırdı Fener. Antep'in tek ekmeği duran top kaldı. O şansı 93'e kadar vermediler. Fred 6 numaraya geçince çok çok iyi oynadı. Jayden - Mert biraz Cengiz ve King dışında herkesin kötü oynadığı maçı İrfan Can'ın hem iyi oyunu hem golü ile kazandılar. Son dakikada Liva'nın kurtarışı da övgüyü hak ediyor.

        • 8

          İdeal 11'inde İrfan olur. Tadic olmaz. Serdar Aziz'e güvenilmez. Kornerinden duran topuna hatta penaltıya kadar duran top çalışılmalı. Bunlar ortaya çıktı.

        • 9
        • 10
        • 11
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        1 attı 3 aldı!
        1 attı 3 aldı!
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        Habertürk Anasayfa