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        Haberler Gündem Güncel Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber

        Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit babası hayatını kaybetti

        Suriye'de 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken yürekleri yakan bakışıyla hafızalara kazınan baba Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:02
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        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
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        Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babası Mehmet Kılıç (64), yaşamını yitirdi.

        DHA'da yer alan habere göre Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, şehit oldu.

        Şehidin, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verildi.

        Şehit Kılıç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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        Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Fotoğraflar: İHA

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