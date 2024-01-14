Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi
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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti.
Fotoğraf: İHA
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Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.
Fotoğraf: İHA
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900 YIL SONRA BİR İLK
Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.
Fotoğraf: DHA
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Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023'teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.
Fotoğraf: DHA
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Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti.
Fotoğraf: DHA
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Fotoğraf: DHA
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