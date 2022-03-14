Yine aynı ilçe... Ayaklarını kesip öldürmüşler!

DHA

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, geçen 29 Ekim'de bacakları kesik halde 2 kedi ölüsü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yavru 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayıldı, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden büyük tepki geldi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Geçen 17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. 20 Kasım'da ise Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş halde ve ölü görüldü.