TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI DETAYLARI

Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunuldu.

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.