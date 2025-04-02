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        Haberler Bilgi Yaşam TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

        TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

        Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) 776 işçi alımı yapacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alımlar gerçekleşecek. Peki TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:41
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        • 1

          TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacağının müjdesini verdi. Başvurular iŞKUR aracılığıyla yapılacak olup toplamda 776 kişi alınacak. Alınacak işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli sözleşmeyle istihdam edilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden alınacak ve adaylar sadece bir il ve meslek grubu için başvuruda bulunabilecek. İşte Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımına dair detaylar

        • 2

          TÜRASAŞ 776 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Adaylar yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İlana başvurular 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. İlan başvurusu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

          Başvurular, 14 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikamet ve askerlik durum belgesi ile adli sicil kaydını teslim etmeniz gerekecek.

        • 3

          TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

          Adayların noter huzurunda yapılacak kura çekimi 12 Mayıs 2025 günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

          Kesin sonuçlar ise 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.

          Başvurular, TÜRASAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan duyurularda ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuçlara itirazlar, 28-29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

        • 4

          GENEL ŞARTLAR

          İşçi olarak alınacaklarda;

          • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
          • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
          • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
          • İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
          • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

          6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, ilan tarihi itibariyle kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

        • 5
          • Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
          • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
          • Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
          • Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
          • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.

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