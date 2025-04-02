TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TÜRASAŞ 776 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Adaylar yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İlana başvurular 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. İlan başvurusu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvurular, 14 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikamet ve askerlik durum belgesi ile adli sicil kaydını teslim etmeniz gerekecek.