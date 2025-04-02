TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak! Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) 776 işçi alımı yapacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), Eskişehir, Sakarya ve Sivas'taki bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere alımlar gerçekleşecek. Peki TÜRASAŞ 776 işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı ve şartları nelerdir?
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TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacağının müjdesini verdi. Başvurular iŞKUR aracılığıyla yapılacak olup toplamda 776 kişi alınacak. Alınacak işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli sözleşmeyle istihdam edilecek. Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden alınacak ve adaylar sadece bir il ve meslek grubu için başvuruda bulunabilecek. İşte Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) personel alımına dair detaylar
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TÜRASAŞ 776 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ), tarafından gelen açıklamalara göre 776 işçi alımı yapılacak. Adaylar yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İlana başvurular 2-7 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. İlan başvurusu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 14 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine diploma, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikamet ve askerlik durum belgesi ile adli sicil kaydını teslim etmeniz gerekecek.
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TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?
Adayların noter huzurunda yapılacak kura çekimi 12 Mayıs 2025 günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Kesin sonuçlar ise 30 Nisan 2025 tarihinde ilan edilecek.
Başvurular, TÜRASAŞ’ın resmi web sitesinde yer alan duyurularda ve İŞKUR üzerinden yapılacak. Sonuçlara itirazlar, 28-29 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.
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GENEL ŞARTLAR
İşçi olarak alınacaklarda;
6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, ilan tarihi itibariyle kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
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