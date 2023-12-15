Survivor 2024 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından netleşti. Sağlık sorunları sebebiyle yarışmada yer alamayacağını söyleyen Turabi'nin son Acun Ilıcalı paylaşımında yer alması "Turabi Survivor'a katılacak mı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki Survivor 2024 All Star ne zaman başlayacak, bu sene Turabi Çamkıran Survivor'da var mı? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...