TURABİ SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Survivor All Star'ın son bölümünde yarışmada ilginç bir gelişme yaşandı. Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya devam etmemeye karar verdiği bildirildi. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, yarışmacılara şunları söyledi;

Turabi iddialı bir yarışmacıydı ve performansıyla da bunu gösterdi; Survivor'da kısa sürede iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken Turabi'nin bir sakatlığı oldu; doktor kontrolündeydi, yaklaşık 5 gün doktorla görüştüler. Bu beş günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil.

Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi.