'Tur Rehberi'nin tanıtım filmi yayınlandı

BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi ‘Tur Rehberi’, yeni yılın ilk gününde sinema salonlarındaki yerini alacak. 1 Ocak 2025’te vizyona girecek olan ‘Tur Rehberi’ seyircileri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkaracak ve yeni yıla neşeli bir başlangıç yaptıracak.

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Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Filmin yayınlanan teaser görüntüleri yeni yılın neşesinin de habercisi oldu. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri seyircileri eğlenceli bir tura çıkartırken ‘Kuzu Kuzu’ performasıyla da hafızalara kazınacak.

Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’ sinema filmi 1 Ocak 2025’te gösterime girecek.