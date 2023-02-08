İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan tur rehberi 2 genç, Adıyaman'da kaldıkları otelde deprem kurbanı oldu.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, acı haberler gelmeye devam ediyor. Kuşadası'nda yaşayan 26 yaşındaki tur rehberi öğrencisi Müzeyyen Gökçen ve tur rehberi 23 yaşındaki Ozan Koç, geçen günlerde tur için gittikleri Adıyaman'da depreme yakalandı.

Kaldıkları otel tamamen yerle bir olurken, arama ve kurtarma çalışmalarının başlamasından yaklaşık 36 saat sonra gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haber Kuşadası'ndaki ailelerini yıktı. Gökçen ve Koç'un yakınlarının cenaze işlemleri için Adıyaman'a yola çıktığı öğrenildi.