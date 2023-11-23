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        Haberler Gündem Trafik Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 yaralı - Güncel haberler

        Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 20 yaralı

        Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 20 kişi hastanelere kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 23.11.2023 - 13:19
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        Tur otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı
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        Denizli'nin Çardak ilçesindeki kazada yaralılar var.

        Taylandlı turistleri taşıyan bir turizm şirketine ait otobüs, Denizli Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Çardak Havalimanı kavşağında bir otomobille çarpıştı.

        Otobüs, otomobilin ardından kara yolu yönlendirme levhasına da çarparak refüje çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İlk belirlemeye göre yaralanan 20 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        #turist
        #tur otobüsü
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