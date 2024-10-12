Tüpçünün motosiklet tutkunu kedisi

Konya'da 30 yıldır merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi'nde tüp ve su satıcılığı yapan 42 yaşındaki Osman Gürğan, sahibi olduğu British Shorthair cinsi kedinin 4 yavrusundan birisini kulağının kırık olması nedeniyle sahiplendi.

Kedi yavrusuna Al Capone ismini veren Osman Gürğan, müşterilerinin siparişini götürürken kedisini de bir an yanından ayırmıyor.

Motosikletiyle servise çıkan Gürğan, kedisini de yolcu koltuğuna alarak siparişleri beraber götürüyor.

Müşterilerin de yüzünü güldüren ‘Al Capone' motosiklet koltuğunda mesaisini tamamlıyor.

Müşterilerine giderken kedisini yanından ayırmayan Osman Gürğan, “Bizde kedinin babası var. Kedimizi komşumuzun kedisi ile çiftleştirdik, 4 yavru oldu. Bu kedilerin üçünün kulağı dik, birinin kulağı kırık olarak dünyaya geldi. Bu yavru sütten ayrıldıktan sonra biz aldık. O günden itibaren benimle beraber. Motorda sabah akşam gelmeye başladı. Benimle sürekli servislere geliyor. Omzuma oturuyor, bu şekilde ayrılmaz olduk. Servise gittiğimiz müşterilerimiz de memnun. Herkes sempati duyuyor. Trafikte giderken motosiklette benim arkamda oturuyor ve orada benimle her yere geliyor. Artık bizim elemanımız, kendi içimizden birisi gibi oldu. Beraber akşama kadar sürekli servis yapıyoruz” dedi.

“KEDİLİ TÜPÇÜ, KEDİLİ SUCU VE KEDİLİ MARKETÇİ OLDUK”

Sipariş götürdüğü müşterilerin de kedisini sevdiğini anlatan Osman Gürğan, “Motorun üzerinde görenler de seviyor. Bu mahallede 30 yıldır esnafız. Mahallelinin de hoşuna gidiyor. Kedi zararsız, sevecen bir hayvan. Tüpçü, sucu ve marketçiyken, şimdi kedili tüpçü, kedili sucu ve kedili marketçi olduk. Bundan da memnunuz. Bazı anılarımız var. Bazen de beni uyarıyor. Bir gün müşterim servisi acele istemişti, motosiklet ile hızlı giderken kedim benim arkamdan patisiyle vurarak yavaşlattı, birkaç kere böyle oldu. Bir nevi korudu bizi, can dostu gibi bir şey. Ben hayvanları çok severim. Benim muhabbet kuşlarım da var. Onlara da zarar vermiyor, onlarla birlikte dururlar. Hayvanları çok severim” diye konuştu.