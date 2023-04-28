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Eyüpsultan'da su borusu patladı, yollar göle döndü

İstanbul'da Silahtarağa Tüneli girişinde su borusu patladı. Metrelerce yükseğe fışkıran su yolları göle çevirdi. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı

Giriş: 28.04.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Yolları su bastı... - Güncel haberler
Tünel girişinde boru patlayınca yolu su bastı!
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DHA

Eyüpsultan'da yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı, tramvaylar mahsur kaldı.

DHA'nın haberine göre Eyüpsultan, Silahtarağa Tüneli girişinde saat 15.30 sıralarında yapılan çalışma sırasında İSKİ'nin isale hattının patlatılması sonucu yollar su altında kaldı.

Metrelerce yükseğe fışkıran su tramvay hattına da doldu. Su birikintisi nedeniyle iki tramvay mahsur kaldı. Silahtarağa Tüneli'nde ise ulaşım aksıyor.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yaptığı açıklamada, "Eyüpsultan Silahtarağa Tüneli yanında çalışma yapan TEİAŞ yüklenici firması tarafından 600’lük isale hattımıza zarar verilmiş olup, ekiplerimiz ivedilikle onarım çalışmasına başlamıştır. Hattımıza zarar verenler ve vatandaşımızı mağdur edenler hakkında yasal başvuru yapılacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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