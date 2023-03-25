İHA

Tunceli’de meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olurken Pülümür ilçe merkezi ile Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Yağışın kent genelinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.