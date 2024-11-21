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        Haberler Gündem Tunceli Valiliği'nden ‘evrak’ açıklaması

        Tunceli Valiliği'nden ‘evrak’ açıklaması

        Tunceli Valiliği, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın, 'Valilik, mahkeme saatinde savcılığa evrak yollayarak baskı kurdu' yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:03 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:03
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        Tunceli Valiliği'nden 'evrak' açıklaması
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        Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Cevdet Konak, Tunceli Valiliği tarafından davanın sürdüğü sırada mahkemeye evrak gönderildiğini öne sürerek, “Dün mahkeme devam ederken Tunceli Valiliği tarafından, Tunceli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilen bir yazı var. Yazıda ‘Tunceli İl Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e istinat edilen suç konusunda, hakkında yürütülen soruşturmanın safahatı valiliğimize ivedi bildirilmesi arz ederim’ deniliyor. Dün mahkeme devam ederken mahkeme heyeti üzerinde siyasi bir baskı oluşturulmuş. ‘Bir an önce bu siyasi kararı verin’ demişlerdir. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bu verilen ceza Dersim Belediyesi'ne, Dersim halkının iradesine yönelik alınmış bir siyasi karar olarak görüyoruz. Kararı tanımıyoruz. Hak, hukuk, adalet varsa bir üst mahkemede kendi haklarımızı takip edeceğiz ve inanıyorum ki biz üst mahkemelerde de beratla sonuçlanacaktır” dedi.

        VALİLİK: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

        Tunceli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili yazının mahkemenin sona ermesinin ardından 17.24’te gönderildiği belirtilerek, “Bazı haber sitelerinde çıkan asılsız habere ilişkin basın açıklamasıdır. Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinden Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının davasıyla ilgili bilgi alma yazısı mahkeme devam ederken değil, mahkeme bitiş saati olan 13:20’den saatler sonra, saat 17:24'te imzalanmış ve adliyeye gönderilmiştir. Söz konusu haberler maksatlı olup, gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili evraka ilişkin sistem kaydı ilişikte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

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