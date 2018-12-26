Tunceli'de yarın okullar tatil mi? sorusu, bugünkü kar tatilinin ardından Tunceliler tarafından araştırılıyor. Tunceli'deki kar yağışının yoğun olması nedeniyle eğitime ara verme kararı aldı. Peki Tunceli'de okullar kaç gün tatil edildi? Tunceli'de yarın da okullar tatil olacak mı? İşte okulların tatil olduğu ilçeler

TUNCELİ' DE OKULLARA KAR TATİLİ

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandığı öğrenildi. Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hazır bekletilen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Öteyandan Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yağışların, Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde daha fazla etkili olduğu öğrenildi.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de öğrenci ve veliler, bugün okulların tatil olmasının ardından yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Ancak Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Tunceli'de yarın okulların tatil durumuna göre gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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