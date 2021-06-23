TUNCELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir il.

Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır. Orta Çağdan kalma ve bugün hâlâ iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Millî Parkı görülmeye değer güzellikleridir.

Tunceli'nin yerleşimleri: Tunceli (merkez),Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 43 mahalle, ayrıca 364 köy bulunmaktadır.

TUNCELİ'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Tunceli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[17] km2'ye düşen kişi Çemişgezek 7.877 7.602 -3,49 1 7 34 4.565 3.037 39,95 851 9 Hozat 6.255 5.761 -7,90 1 4 28 2.044 3.717 64,52 663 9 Mazgirt 7.778 7.560 -2,80 2 10 68 4.200 3.360 44,44 702 11 Merkez 38.427 38.429 0,01 1 8 53 4.561 33.868 88,13 1.128 34 Nazımiye 3.189 3.142 -1,47 1 1 25 1.806 1.336 42,52 543 6 Ovacık 6.696 6.533 -2,43 1 3 62 3.504 3.029 46,36 1.401 5 Pertek 11.063 11.065 0,02 1 5 45 4.828 6.237 56,37 858 13 Pülümür 3.375 3.351 -0,71 1 5 49 2.008 1.343 40,08 1.437 2 Tunceli 84660 83.443 -1,44 9 43 364 27.516 55.927 67,02 7.583 11

TUNCELİ PLAKASI: 62

TUNCELİ'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Munzur Vadisi Milli Parkı

Tunceli Göktepe Höyüğü

Çemişgezek Kalesi

Tahar Köprüsü

Sivdin Köprüsü

Anafatma Kaplıcası / Anafatma Hamamı

Ferruh Şad Bey Türbesi

Dereova Şelalesi

Munzur Dağı

Bağın Kalesi

Mazgirt Kalesi



TUNCELİ YÖRESEL YEMELERİ

TUNCELİ, Şavak Tulum Peyniri, Patila, Kavut, Pülümür Balı, Dağ Sarımsağı, Zerefet, Bişi ve Göme gibi çeşitli yöresel tatlara ve yemeklere sahip.