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Tunceli nerede, hangi bölgede? Tunceli'nin ilçeleri nelerdir? İşte Tunceli'de gezilecek yerler

Hem tarihi yerleri hem de doğal güzellikleri ile insanı büyüleyen bir havası olan Tunceli, nüfusu ve küçük bir şehir olması ile de ön plana çıkıyor. İşte Tunceli ilimizle ilgili merak edilenler haberimizde...

23.06.2021 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
Tunceli nerede, hangi bölgede? Tunceli'nin ilçeleri nelerdir? İşte Tunceli'de gezilecek yerler

TUNCELİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Tunceli, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan bir il.

Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile Karasu Nehri, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu bölgede de çağlar boyunca pek çok uygarlık yaşamıştır. Orta Çağdan kalma ve bugün hâlâ iyi durumda bulunan Pertek Kalesi ve Munzur Vadisi Millî Parkı görülmeye değer güzellikleridir.

Tunceli'nin yerleşimleri: Tunceli (merkez),Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek ve Pülümür'dür. Şubat 2021 TÜİK verilerine göre 8 İlçe, 9 belediye, bu belediyelerde 43 mahalle, ayrıca 364 köy bulunmaktadır.

TUNCELİ'NİN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

2020 yılı sonunda Tunceli ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri
İlçeNüfus

2019

Nüfus

2020

Nüfus

Artışı %

Belediye

Sayısı

Mahalle

Sayısı

Köy

Sayısı

Köy

Nüfusu

Şehir

nüfusu

Şehirde

oturan %

Alanı

km2[17]

 km2'ye

düşen kişi

Çemişgezek7.8777.602-3,4917344.5653.03739,958519
Hozat6.2555.761-7,9014282.0443.71764,526639
Mazgirt7.7787.560-2,80210684.2003.36044,4470211
Merkez38.42738.4290,0118534.56133.86888,131.12834
Nazımiye3.1893.142-1,4711251.8061.33642,525436
Ovacık6.6966.533-2,4313623.5043.02946,361.4015
Pertek11.06311.0650,0215454.8286.23756,3785813
Pülümür3.3753.351-0,7115492.0081.34340,081.4372
Tunceli8466083.443-1,4494336427.51655.92767,027.58311

TUNCELİ PLAKASI: 62

TUNCELİ'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Munzur Vadisi Milli Parkı
Tunceli Göktepe Höyüğü
Çemişgezek Kalesi
Tahar Köprüsü
Sivdin Köprüsü
Anafatma Kaplıcası / Anafatma Hamamı
Ferruh Şad Bey Türbesi
Dereova Şelalesi
Munzur Dağı
Bağın Kalesi
Mazgirt Kalesi


TUNCELİ YÖRESEL YEMELERİ

TUNCELİ, Şavak Tulum Peyniri, Patila, Kavut, Pülümür Balı, Dağ Sarımsağı, Zerefet, Bişi ve Göme gibi çeşitli yöresel tatlara ve yemeklere sahip.

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